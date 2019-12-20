احذروا الجراء الصغيرة في متاجر الحيوانات ؟!

حذرمسؤولون بقطاع الصحة الأمريكي من الكلاب خاصة الجراء الصغيرة المعروضة في متاجر الحيوانات الأليفة.



وأفادت مذكرة صادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأن بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية الشائعة أصابت بالمرض 30 شخصا هذا العام، دخل أربعة منهم المستشفى والسبب على الأرجح هو الجراء.



واصاب هذا الانتشار 113 شخصا بالمرض في 17 ولاية في الفترة من يناير كانون الثاني عام 2016 إلى يناير كانون الثاني 2018 واحتاج 23 منهم إلى تلقي العلاج بالمستشفى.



و قالت المراكز إنها قابلت 24 من المرضى وإن 21 منهم قالوا انهم اتصلوا بجراء منهم 15 اتصلوا بجراء من متاجر بيع الحيوانات الأليفة.



وكان 12 من المصابين على اتصال بحيوانات من سلسلة متاجر بتلاند منهم خمسة يعملون بالمتاجر.



وقالت بتلاند ومقرها أوهايو في بيان إنها اتخذت مجموعة من الخطوات الوقائية التي أوصى بها مسؤولو الصحة العامة منذ انتشار عام 2016.



وفي المرتين قالت الشركة إن هذه السلالة من البكتيريا لم تنشأ من أي من متاجرها.



وأوصى مسؤولو الصحة أصحاب الكلاب بالمواظبة على غسل أيديهم بعد ملامسة كلابهم او تنظيف أماكنها وفحصها لدى البيطريين بشكل دوري وقالوا ”لا تترك الكلب يلعق وجهك أو المنطقة المحيطة بفمك“