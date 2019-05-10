احتفال مركزي في قاعدة حميميم باللاذقية بمناسبة عيد النصر على النازية

أقامت قيادة القوات الروسية العاملة في سورية اليوم احتفالا مركزيا في قاعدة حميميم باللاذقية بمناسبة عيد النصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى وذلك بحضور منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.



وتضمن الاحتفال عرضا عسكريا شاركت فيه وحدات عسكرية سورية وروسية وعرضا بالعتاد والسلاح وبعدها تم وضع إكليلين من الورد على ضريح الجندي المجهول في قاعدة حميميم وتكريم عدد من الضباط والجنود الروس من العاملين في سورية.



وألقى اللواء مدير الإدارة السياسية ممثل نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع العماد علي أيوب كلمة قال فيها: “إننا في سورية ونحن نستذكر بطولة الشعب الروسي الأبي وشجاعته وقدرته الفائقة على التضحية نجد أنفسنا أمام صورة مشابهة من ملاحم الرجولة والبطولة التي يسطرها رجال قواتنا المسلحة دفاعاً عن قيم الحق والعدالة في مواجهة الإرهاب التكفيري الذي لا تقف أخطاره عند حدود جغرافية بل تستهدف الأمن والاستقرار في شتى أنحاء المعمورة”.



وأضاف مدير الإدارة السياسية: إننا “كلنا ثقة اليوم بأن المستقبل سيكون حافلاً بالانتصارات بفضل تكاتفنا وتعاوننا الذي يزداد رسوخا وتفعيلا في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف الجميع” مبينا أن “شعبنا سيبقى على الدوام يبادل الأصدقاء الروس الحب بالحب والوفاء بالوفاء وهو على يقين ببلوغ النصر المشترك القادم والقريب”.



حضر الاحتفال عدد من ضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ومحافظ طرطوس صفوان أبو سعدة وشخصيات رسمية وعسكرية.