احتراق 3 خيم للمهجرين في مخيم الهول شرق مدينة الحسكة

في إطار المعاناة التي يعانيها المهجرون في مخيم الهول، احترقت مساء أمس 3 خيم في المخيم الواقع تحت سيطرة “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي شرق مدينة الحسكة.



وذكرت وكالة “سانا”أن “اشتعال موقد كاز باستخدام محروقات ذات جودة منخفضة تسبب اليوم باندلاع حريق أدى لاحتراق 3 خيم على الأقل في مخيم الهول للمهجرين شرق محافظة الحسكة واقتصرت الأضرار على الماديات”.



وكان توفي طفل يوم الثلاثاء الماضي جراء نقص الرعاية الصحية في مخيم الهول الذي يشهد حالة من التدهور المستمر لأوضاع القاطنين فيه ونقصاً حاداً في المياه والمواد الغذائية وظروفاً غير صحية أدت إلى انتشار الأمراض بينهم وخاصة الأطفال.



وفي السادس عشر من الشهر الجاري توفيت طفلة جراء نقص الرعاية الصحية في المخيم وبالتوازي مع حالة التدهور الصحي التي يشهدها المخيم تسود حالة من الفلتان الأمني داخله حيث قُتل وأُصيب عدد من عناصر “قسد” في الثالث عشر من الشهر الجاري، برصاص مجهولين في مخيم الهول شرقي الحسكة.



وتحتجز قوات الاحتلال الأمريكي في مخيم الهول عوائل من تنظيم “داعش” مع عشرات آلاف المهجرين السوريين في ظروف مأساوية تنذر بحدوث كارثة إنسانية في ظل النقص الشديد بمتطلبات البقاء على قيد الحياة من مياه وأدوية وطبابة وأمن وغيرها.



ويقع “مخيم الهول”، على بعد ٤٥ كم إلى الشرق من مدينة الحسكة، ويأوي نحو ٦٣ ألف شخص معظمهم من العوائل المرتبطة بتنظيم “داعش”، والتي كانت “قسد” قد أجلتها من ريف دير الزور الجنوبي الشرقي في آذار من العام ٢٠١٩، قبل أن تعلن سيطرتها على بلدة “باغوز فوقاني”، التي كانت تعد آخر معاقل التنظيم الرسمية على الأراضي السورية.