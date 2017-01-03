احتراق مئة منزل وإصابة 19 شخصا في حريق غابات ضخم في تشيلي

أدى حريق غابات ضخم اندلع الاثنين في تلال مدينة فالبارايزو الساحلية في تشيلي إلى احتراق نحو مئة منزل وإصابة 19 شخصا على الأقل مما اضطر السلطات إلى إجلاء المئات من السكان.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير الداخلية محمود ألوي قوله خلال مؤتمر صحفي في العاصمة سانتياغو: “إن النيران اندلعت جنوبي المدينة في محلة لاغونا فيردي وامتدت سريعا الى منطقة بلايا انشا ما أدى لدمار 100 منزل من أصل 500 في هذه المنطقة مضيفا ان الحريق ادى ايضا الى اصابة 19 شخصا بجروح أغلبهم يعانون من مشاكل تنفسية دون تسجيل أي وفاة.



ووفق التقديرات الأولية للمكتب الوطني للحالات الطارئة في تشيلي فإن الحريق اتى حتى الآن على نحو 50 هكتارا من المساحات الخضراء بينما تم إجلاء 200 شخص من المنطقة في حين قطعت شركة الكهرباء التيار عن نحو 48 ألف مشترك احترازا.



وساهم ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح في امتداد ألسنة النيران. وأشارت السلطات التشيلية إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق جزئيا حيث شارك في جهود مكافحة النيران عشر طائرات ومروحيات وحوالى مئة رجل إطفاء.

وكالات