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احتراق عائلة بانفجار بابور غاز استخدمته للتدفئة

أدى انفجار بابور غاز في مدينة سلمية إلى احتراق عائلة من آل الـحسينو مؤلفة من 7 أشخاص الأب والأم والأولاد وبينهم أطفال، ما سبب لهم حروقاً بالغة أسعفوا على إثرها إلى مشفى سلمية لتلقي العلاج اللازم، وحالة بعضهم حرجة.
وأكد مصدر أهلي أن الأسرة كانت تستخدم (بابور) الغاز للتدفئة لانعدام توافر المازوت عندها، وهو ما أدى إلى انفجاره وإصابتهم إصابات بالغة.
والأمر ذاته أكده مصدر في مشفى سلمية الذي قال: لقد تم إسعاف العائلة المذكورة إلى المشفى ليل أمس الأول، نتيجة انفجار بابور غاز منزلي كانت تستخدمه للتدفئة.

محمد أحمد خبازي

المصدر: الوطن

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