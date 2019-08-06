احتجاز سيدة أثناء ولادتها والسبب !

تم احتجاز سيدة، بأحد مشافي إسطنبول، أثناء عملية الولادة قبل أن تدفع كامل تكاليفها، والتي دخلت في حالة إسعافية بسبب الولادة المبكرة، مع حرمان الزوج من رؤيتها إلا بعد دفع الكلفة.



وتم نشر تفاصيل الواقعة عبر فيسبوك و أن عملية الحجز استمرت، بعد أخبرهم الزوج بعدم امتلاكه المبلغ المطلوب.

و إن إدارة المشفى حجزت وثيقة الولادة كي تجبر الأب على دفع التكاليف



وأن السيدة كانت خضعت لولادة مبكرة بالشهر السابع، أي لم تكن تعلم أنها ستضع مولودها مبكراً.



وتجدرالإشارة إلى أن وثيقة الولادة ما تزال بالمشفى، والأب غير قادر على دفع المبلغ لاستلام الوثيقة للطفل، لأنه يعمل على الاستدانة من الآخرين ليستطيع تسديد الفاتورة للمشفى



وكالات