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احتجاجات كردية عند الحدود السورية مع تركيا

يتجمع العشرات، اليوم الثلاثاء، في أكثر من منطقة حدودية مع تركيا احتجاجا على نية تركيا شن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية شرق الفرات.


وتظاهر أهالي المناطق الحدودية، في القامشلي ورأس العين وتل أبيض المتاخمة مباشرة للحدود التركية، وفق ما أفاد مراسلنا، رافعين شعارات كردية وأعلام قوات سوريا الديموقراطية.


يأتي ذلك، في وقت أعلنت تركيا استكمال استعداداتها لشن عملية عسكرية داخل الأراضي السورية، واستقدمت تعزيزات عسكرية إلى الحدود.


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، أنها لن تساند قوات سوريا الديموقراطية في أي هجوم تشنه تركيا ولن تدافع عنهم في أي مكان.


المصدر: RT+ "رويترز"