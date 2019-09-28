احتجاجات شعبية ضد 'قسد' بريف دير الزور الجنوبي الشرقي

تتواصل حالة الغضب الشعبي والمظاهرات ضد ميليشيا “قسد” المدعومة من القوات الأمريكية جراء جرائمها بحق المدنيين وحملات الاختطاف في عدة مناطق من الجزيرة السورية.



وذكرت مصادر أهلية في ريف دير الزور أن “أهالي قرية جديدة بكارة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي خرجوا الجمعة 27/9/2019 بمظاهرة ضد ميليشيا (قسد) وطالبوا بطرد عناصرها من قريتهم منددين بممارساتها ضد أهالي القرية حيث شنت هذه الميليشيا وفق المصادر حملة اعتقالات ومداهمات بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في عدة قرى من ريف دير الزور واختطفت على إثرها أحد الأشخاص في قرية الجيعة بريف دير الزور الشمالي”.



وبينت المصادر “استمرار حملات الاختطاف ومداهمة المنازل في عدة مناطق من الجزيرة السورية حيث اختطفت ميليشيا (قسد) خلال الساعات الماضية شخصين اثنين من الشارع العريض في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي بتهمة تنظيم المظاهرات ضدها كما اعتدت هذه الميليشيا بالضرب على شخص في حي الرميلة بالمدينة” حسبما افادت وكالة سانا للانباء.



إلى ذلك تستمر فوضى السلاح والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا “قسد” في الجزيرة السورية حيث أكدت مصادر أهلية مقتل 4 مسلحين من عناصر ميليشيا “قسد” اثنان منهم في بلدة ذيبان وقرية جديدة عكيدات بريف دير الزور الجنوبي الشرقي جراء إطلاق النار عليهم من قبل مجهولين واثنان آخران في قرية جديدة خابور بالريف الشرقي للرقة جراء إلقاء مجهولين قنابل يدوية على أحد مراكز ميليشيا “قسد” كما تسببت فوضى انتشار السلاح بمقتل طفل وإصابة عدد من الأشخاص الآخرين إثر اشتباكات بين مجهولين في قرية التكماني الخاضعة لسيطرة ميليشيا “قسد” بريف الرقة الغربي.



وفي إطار اعتداءاتها على ممتلكات المواطنين وأراضيهم الزراعية قام عناصر من ميليشيا “قسد” بعمليات جرف لمساحات واسعة من الأراضي بذريعة حفر خنادق وأنفاق على بعد 30 كم من الحدود التركية بريف الحسكة الشمالي.



ويواجه الأهالي في مناطق انتشار ميليشيا “قسد” ممارسات واعتداءات يومية من هذه الميلشيا الانفصالية بحقهم عبر الخروج بمظاهرات احتجاجية طالبت بطرد مسلحي تلك الميليشيا التي تعيث فسادا في المنطقة وتنشر الخوف بتسلطها وأعمالها العدوانية ضد المدنيين.



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