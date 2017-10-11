اجتماع سوري-لبناني للتحضير لإعادة تشغيل معبر الجوسية

ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن اجتماعاً عقد في مركز الأمن العام في بلدة القاع الحدودية، في حضور ممثلين عن الأمن العام والجيش والجمارك من لبنان وسوريا وممثل المجلس الأعلى السوري اللبناني أحمد الحاج حسن للتشاور في الترتيبات اللازمة لفتح معبر الجوسية الحدودي المجاور للقاع.

وأوضح الحاج حسن أن “هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل لفتح معبر الجوسية خلال الأشهر المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات من أبنية وبنى تحتية”، وكان اتفاق على اجتماعات لاحقة لحل المشاكل على المعابر وتوفير عبور آمن لكل المواطنين في كل المراكز الحدودية.