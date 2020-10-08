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اجتماع روسي سوري في موسكو لبحث التعاون في القطاع التجاري والزراعي والصناعي

عقد ظهر يوم أمس في مبنى وزارة التنمية الاقتصادية الروسية في موسكو اجتماع عمل نوعي بين الوفد السوري الذي يزور روسيا حالياً برئاسة  السيد منصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، ووفد روسي من وزارات التنمية الاقتصادية والخارجية والطاقة والصناعة والتجارة والمالية والزراعة. 


وقد تناول الاجتماع الخطوات العملية والتنفيذية التي من شأنها استكمال مشاريع التعاون الثنائي التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين خلال زيارة السيد يوري بوريسوف نائب رئيس الحكومة الروسي والسيد سيرغي لافروف والوفد الحكومي الروسي الى دمشق مؤخرا ولقائهم بالسيد الرئيس بشار الأسد والمسؤولين السوريين. 


كما تركزت مباحثات الجانبين على مشاريع التعاون في القطاع التجاري والزراعي والصناعي وكذلك في مجال الطاقة والنقل والمياه وسبل تعزيز متطلبات استقرار السوق المحلية من المواد الأساسية للسلتين الاستهلاكية والإنتاجية في ظل الصعوبات التي يعاني منها السوق السوري بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على سورية.