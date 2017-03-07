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اجتماع دولي في بروكسل «لدعم الملف الإنساني»

أعلنت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أن الاتحاد سيستضيف في الخامس من نيسان المقبل، في بروكسل، مؤتمراً دولياً تشارك الأمم المتحدة في ترؤسه، لعرض ملف المساعدات لسوريا. وقالت في مؤتمر صحافي في بروكسل، إن المؤتمر «سيدعم السوريين داخل سوريا وفي الدول المجاورة»، كما أنه «سيشجع بقوة المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، وسيجري تقييماً للظروف الإقليمية التي يمكن في إطارها تقديم مساعدة» بعد انتهاء الحرب.

ويأتي إعلان الاجتماع بالتزامن مع قرب انعقاد جولة محادثات جديدة في أستانة، في الرابع عشر من الشهر الجاري، تليها جولة خامسة من محادثات جنيف. وفي هذا السياق، جدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، تأكيد بلاده أن لقاءات أستانة ليست بديلاً من عملية جنيف، «بل هما عمليتان متكاملتان».
ونقلت وكالة «انترفاكس» الروسية عن مصادر مطلعة قولها إن الجولة المرتقبة في أستانة ستجرى بمشاركة جميع الأطراف المعنيين. وسيشارك فيها كل من تركيا وإيران والأردن إلى جانب روسيا.

وكالات

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