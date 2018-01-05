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اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في دمشق

قال د.نضال الصالح رئيس اتحاد الكتّاب العرب أن الإتحاد يتابع استعدادته لاستضافة اجتماع المكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب في دمشق (13 - 15 / 1 / 2018)، وقد تمّ إرسال تأشيرات الدخول لأعضاء الوفود هذا اليوم، الذين بلغ عددهم أربعة وخمسين ينتمون إلى ست عشرة دولة عربية.
الافتتاح في الحادية عشرة من صباح السبت 13 / 1 / 2018 في قاعة الأمويين في فندق الشام، وسيعقب الافتتاح مؤتمر إعلامي للشاعر الأستاذ حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب.
جدير بالذكر أن الاجتماع سيحضره الأستاذ محمد سلماوي، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وسيتضمن الاجتماع ندوة فكرية على مدار ثلاثة أيام بعنوان: "ثقافة التنوير، تحديات الراهن والمستقبل"، بالإضافة إلى جلسات شعرية لعدد من الشعراء من الوطن العربي وسورية، كما سيتضمن حفلاً لتوزيع جوائز الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب.

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