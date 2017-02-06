الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 11 القاضي بمنح العفو لكل من يسلم نفسه وسلاحه
سورية على مسافة خطوة من تحقيق السلام
الجيش يتقدم شرقي حمص... ومعارك طوق الباب تتسارع
إعادة فتح خط الغاز في منطقة جيرود الواصل إلى محطة الناصرية بعد تحريرها
معارضة الرياض ستعلن وفدها إلى «جنيف» من السعودية
ماذا قال رئيس الحكومة تحت قبة البرلمان
الجيش يقترب من حقول النفط والغاز بريف حمص.. ويحرز تقدماً استراتيجياً في دير الزور
إحالة المدير العام الأسبق للعقاري على القضاء و«رجلا أعمال» يحصلان على حوالى ملياري ليرة بالاحتيال
عودة التحضيرات لـ«مؤتمر إنقاذ وطني» في دمشق
بدء العمل بـ«معبر مخيم الوافدين» لخروج المدنيين والمسلحين من الغوطة الشرقية
مدرسة أم إصلاحية؟ العقل أم النقل ؟
السيطرة على عدد من النقاط شرق مطار السين وعدة تلال استراتيجية في محيط مدينة دير الزور
الجيش اللبناني يوقف إرهابيين اثنين في صيدا
روسيا تجدد تأكيدها أن الدستور الجديد ليس فرضاً على السوريين
الجيش يهاجم في دير الزور وحمص: سباق الشرق السوري يحتدم

اجتماع أستانة «التقني» ينطلق اليوم

وصل أمس عدد من الوفود التي ستشارك اليوم في الاجتماع التقني الذي تستضيفه العاصمة الكازاخية أستانة، في متابعة لمقررات المحادثات السورية التي عقدت الشهر الماضي. وأعلنت كازاخستان أن ممثلي الدول المشاركة في الاجتماعات المقررة اليوم بدأوا في الوصول، من دون الإشارة إلى هوية تلك الوفود.

وقال رئيس الدائرة الصحافية في وزارة الخارجية الكازاخية، أنور جيناكوف، إن من المنتظر اجتماع أعضاء فريق العمل المشترك الذي يضم ممثلين عن الدول الثلاث الضامنة لوقف إطلاق النار، وهي: روسيا، إيران وتركيا.
وبالتوازي مع الاجتماع، زار مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، العاصمة الإيرانية طهران، لمناقشة جدول الأعمال حول ملف التسوية السورية. والتقى لافرينتيف أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وبحثا خلال اللقاء تعزيز التعاون المشترك لمحاربة الإرهاب. وقال شمخاني إن «السلام لا يمكن أن يتحقق في سوريا بوجود تنظيمَي (داعش) و(جبهة النصرة) والمجموعات الإرهابية المرتبطة بهما، واستمرار بعض دول المنطقة بدعمهما». واعتبر أن «قلق بعض بلدان المنطقة إزاء التنسيق الإيراني ــ الروسي ــ التركي نابع من تراجع قدرات الإرهابيين، وليس من حرصهم على الشعب السوري».


(الأخبار، أ ف ب)

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.