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اتلاف 635 كيلوغراما من لحوم الفروج المهرب غير الصالحة للاستهلاك البشري بالحسكة

أتلفت الضابطة الجمركية ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مدينة الحسكة أمس كمية 635 كيلوغراما من مادة لحم الفروج المهرب غير الصالحة للاستهلاك البشري .

وقال مدير الجمارك بالحسكة كاميرون طه.. إن “الكمية التي تمت مصادرتها أمس في منطقة سوق الهال بمدينة الحسكة عبارة عن لحوم فروج مجمد ذات منشأ “أمريكي وتركي” دخلت بطريقة غير شرعية إلى المحافظة وهي غير صالحة للاستهلاك البشري وكانت مخزنة بطريقة سيئة حيث تم إتلافها بشكل كامل واتخاذ الإجراء القانوني بحق المخالف”.

من جهته ذكر مدير المؤسسة السورية للتجارة بالمحافظة المهندس اغناطيوس كسبو.. أن “هناك كميات من الفروج المهرب في الأسواق ومنها الكمية التي تمت مصادرتها اليوم وهي غير صالحة للاستهلاك البشري ويتم تسيير دوريات مراقبة على محال بيع الفروج والأسواق بشكل يومي لمصادرة هذه المواد” مشيرا إلى أنه تم تنظيم ضبط بحق البائع وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه داعيا المواطنين الى عدم استهلاك الفروج المهرب نظرا للأخطار الصحية التي تشكلها على سلامة المواطنين والتبليغ عن كل من يتاجر بهذه المادة .

يشار إلى أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت خلال الأسبوع الماضي مخالفتي بيع فروج مهرب في اسواق مدينة الحسكة وأحالت الباعة إلى القضاء المختص.

سانا

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