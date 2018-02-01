اتفاقية سورية ــ روسية جديدة في مجال الطاقة

وقّعت وزارة الكهرباء السورية اتفاقاً مع وزارة الطاقة الروسية، للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية، في موسكو. وأوضح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنه «جرى التوقيع على خريطة طريق لتشييد وإعادة تأهيل وتحديث مشروعات عدة لمحطات التوليد، كما ننظر بالتعاون في مجال شبكات وخطوط نقل الطاقة الكهربائية ومجمل هذا القطاع». ومن جانبه قال وزير الكهرباء السوري محمد زهير خربوطلي، إن «هذه المشروعات تندرج تحت إطار تطوير المنظومة الكهربائية، من خلال إعادة إعمار وتأهيل محطة حلب الحرارية وتركيب محطة توليد في دير الزور وأيضاً إعادة توسيع استطاعة محطتي محردة وتشرين».