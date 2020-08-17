اتفاقية تعاون لمنح قرض 5 مليون ليرة ودون فوائد للمستفيدين من برنامج دعم المسرحيين

وقعت اليوم اتفاقية تعاون بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بالصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية والمؤسسة الوطنية للتمويل الصغير لمنح قروض للسادة المسرحين من خدمة العلم والمستهدفين ببرنامج دعم وتمكين المسرحين في مرحلته الأولى التي انتهى صرف دفعات المكافأة الشهرية لهم والبالغة 35 ألف ليرة وأيضاً المسرحين قيد القبول بالبرنامج في مرحلته الثانية بعد قرار الحكومة تمديده لإتاحة الفرصة لمستفيدين جدد .



وتبلغ قيمة القرض الذي يمنح للمستفيد حصراً لغاية دعم وتأسيس مشاريع لتوليد الدخل 5 مليون ليرة سورية كحد أقصى وفائدة 10 % تسددها الوزارة من خلال الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية للمؤسسة المانحة وتصل مدة سداد القرض لخمس سنوات كحد أقصى تبدأ من تاريخ استحقاق القسط الأول الذي يبدأ استحقاقه بعد ثلاثة أشهر من منح القرض .



وجاء بالاتفاقية أن القرض سيمنح في 5 محافظات تقدم فيها خدمات المؤسسة وهي طرطوس والسويداء ودمشق وحلب واللاذقية وفي 6 فروع أخرى للمؤسسة على أن تشمل مع بداية الشهر العاشر من العام الحالي محافظتي حمص وحماه وسيتم بدء تلقي طلبات منح القروض في 1 أيلول القادم .



وتهدف الاتفاقية لتأطير العمل المشترك وتحقيق التكامل بين جهود الطرفين وفق الامكانات المتاحة لدى كل منهما من خلال توفير تمويل مناسب لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بما يساهم في تمكين أصحاب المشروعات من توليد دخل مستدام ومتنامي يساعد في إتاحة المجال أمام المستفيدين للحصول على فرص تمويلية وتعزيز اعتمادهم على الذات في توليد الدخل لتحسين ظروفه الاجتماعية والمعيشية والحد من البطالة والمساهمة في معالجة نقص العمالة الماهرة من خلال دعم المتدربين على المهن الأساسية التي يحتاجها سوق العمل .