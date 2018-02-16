اتفاقية بين سورية وروسيا في الغاز والنفط

وقعت دمشق، الأربعاء 14/2/2018، اتفاقا ضخما مع شركة روسية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية، في عقد يشمل عمليات تنقيب في مساحة 2190 كلم مربع، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".بين الحكومة السورية ممثلة بوزير النفط والمؤسسة العامة للنفط، وشركة سويوز نفتا غاز الروسية.





ويمتد العقد، وهو الأول من نوعه للتنقيب عن النفط والغاز في المياه السورية، على مدى 25 عاما، بتمويل من موسكو .





وأوضح وزير النفط خلال حفل التوقيع أن "المشروع يمتد 25 عاما على مراحل عدة"، مشيرا إلى أن "كلفة التنقيب والاستكشاف تبلغ 100 مليون دولار".





وأشار وزير النفط إلى ان الشركة الروسية "ستباشر فورا تنفيذ العقد، متجاوزة العقوبات الاقتصادية الجائرة ضد قطاع النفط".





لذلك باشرت الشركة الروسية العملاقة للتنقيب عن النفط والغاز بحفر منطقة الابار مقابل شاطىء اللاذقية، وكانت تركيا تعترض على الامر سابقا الا ان روسيا اقنعت تركيا بالابتعاد وعدم طلب اي شيء من الغاز والنفط في المياه الاقليمية السورية.

وقالت روسيا لتركيا: إذا كنت تريدين غاز أو نفط فما عليك إلا التنقيب قبالة الشواطىء التركية، وخلال سنة ستكون الشركة الروسية الاضخم في التنقيب عن النفط والغاز قد حفرت الابار ومدت الانابيب، وبعد سنة و3 اشهر تبدأ سوريا بتصدير الغاز والنفط بكميات كبيرة . ويمكن تقدير مدخول سوريا من الغاز والنفط بعد سنة ونصف السنة بقيمة 27 مليار دولار سنويا .





ولذلك سينتعش الاقتصاد السوري والاهم ان الليرة السورية ستستعيد قيمتها مقابل الدولار بعد البدء ببيع النفط والغاز من سوريا الى الخارج تحت رعاية روسيا.

