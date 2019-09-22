اتفاق يسمح بمرور 800 شاحنة يومياً من سورية إلى العراق

كشف مسؤول عراقي، عن اتفاق بين العراق وسوريا، يسمح بمرور 800 شاحنة يوميا من الحدود السورية إلى العراقية، عند افتتاح المنفذ بين البلدين، والمؤجل إلى إشعار آخر.



وأوضح قائم مقام قضاء القائم، أحمد جديان أن المنفذ الحدودي بين القضاء، والبوكمال السورية، الواقع غربي الأنبار، غربي البلاد، تأجل افتتاحه حتى إشعار آخر بسبب عدم اكتمال إعادة تأهيله، وحاجته إلى بعض الأمور اللوجستية والخدمية منها الطاقة الكهربائية.



وأضاف جديان، أنه من المخطط له حسب اللقاء الذي أجري بين هيئة المنافذ الحدودية العراقية، والجانب السوري، قبل بدء العمل بإعادة تأهيل المنفذ، أن يستقبل منفذ “القائم – البوكمال” يوميا 800 شاحنة قادمة من سوريا.



وحول الموعد النهائي لإعادة افتتاح المنفذ، لفت قائممقام قضاء القائم، بأن الأمر تم تأجيله إلى أشعار آخر.



سبوتنيك