اتفاق مصالحة بين قبائل ليبية في روما لحماية حدود إيطاليا

أعلنت وزارة الداخلية الايطالية أمس إبرام قبيلتي أولاد سليمان والتبو من جنوب ليبيا اتفاق مصالحة الجمعة في روما ينص على ضبط حدود هذا البلد الجنوبية حيث يتكثف نشاط مهربي المهاجرين.

وأكدت الوزارة التي رعت المحادثات معلومات عدد من الصحف الايطالية أمس تحدثت عن اتفاق من 12 بنداً اختتم مفاوضات سرية ماراتونية استمرت 72 ساعة في روما بحسب وكالة فرانس برس.

وصرح وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي لصحيفة لا ستامبا أنه «سيتم تشكيل قوة من حرس الحدود الليبيين لمراقبة 5000 كلم من الحدود في جنوب ليبيا». وجمع اللقاء في روما نحو 60 من شيوخ القبائل خصوصاً التبو وأولاد سليمان بحضور ممثلين عن الطوارق وكذلك ممثل عن حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً.

وتهدف مبادرة الوساطة الإيطالية إلى مكافحة «اقتصاد مبني على التهريب يؤدي إلى مئات القتلى في البحر المتوسط وآلاف البائسين الباحثين عن حياة أفضل، والتصدي لصعود الشعبوية (في أوروبا) والتهديد الجهادي في الصحراء» حسب الوثيقة الختامية للاجتماع التي نشرتها صحيفة «كورييري ديلا سيرا».



وكالات