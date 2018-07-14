اتفاق لإلحاق أطفال سوريين بمدارس وزارة الدفاع الروسية

كشف موقع “روسيا اليوم” أن الحكومتين الروسية والسورية تخططان لتوقيع اتفاقية ثنائية حول دراسة القاصرين السوريين في مدارس وزارة الدفاع الروسية.

وأشار الموقع إلى أن الأمر الذي وقعه رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، ينص على ضرورة “الموافقة على مشروع الاتفاقية (التي قدمتها وزارة الدفاع الروسية وتم تنسيقها مع وزارة الخارجية الروسية والهيئات الفدرالية المعنية الأخرى، كما تم تنسيقها تمهيديا مع الجانب السوري) بين الحكومتين الروسية والسورية، حول دراسة السوريين القاصرين في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، التي تنفذ البرامج التعليمية الثانوية والمهنية والمتكاملة مع البرامج التعليمية الإضافية، والهادفة إلى إعداد الطلاب للخدمة العسكرية والعمل في مؤسسات الدولة”.



وأظهرت الوثيقة أن الحديث يدور عن المدارس التابعة لوزارة الدفاع الروسية، واقترحت إعداد الطلاب على أساس العقود الموقعة من قبل الهيئات المناسبة للجانبين ووفق، البرامج التعليمية التي تم وضعها للطلاب الروس في هذه المدارس. وستتم العملية التعليمية في هذه المؤسسات مجانا وباللغة الروسية.



وبين أن الجانب الروسي سيتحمل كل تكاليف الدراسة. أما اختيار الطلاب للمدارس الروسية، فسيقوم به الجانب السوري.



وكالات