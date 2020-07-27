اتفاق في اليمن على تشكيل حكومة مناصفة

كشفت مصادر يمنية عن اتفاق تمّ إبرامه بين الحكومة اليمنية "حكومة هادي"، والمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالإنفصال خلال المشاورات الجارية في العاصمة السعودية الرياض.



وبحسب المصادر، فإن الاتفاق ينصّ على تشكيل حكومة جديدة، وتوزيع الحقائب الوزارية على شكل مناصفة بين الطرفين.



وتستضيف العاصمة السعودية مشاورات بين الطرفين لتطبيق الشقّ السياسي من اتفاق الرياض، مقابل تطبيق الشق العسكري والأمني في وقت لاحق.



وكان الطرفان وقعا، برعاية سعودية، في الخامس من تشرين الثاني الماضي، اتفاق الرياض لإنهاء التوتر والتصعيد العسكري بينهما على خلفية سيطرة قوات المجلس على العاصمة المؤقتة عدن في العاشر من آب الماضي.



وأعلن المجلس الانتقالي "المدعوم من الإمارات" في 26 نيسان الماضي "الإدارة الذاتية" في عدن والمحافظات الجنوبية، وهو ما قوبل برفض من الحكومة القائمة في صنعاء "المدعومة من السعودية، ووصفته بالانقلاب.