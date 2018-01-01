اتفاق على وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية وحرستا
نقلت وكالة سبوتنيك للأنباء عن “مصدر مطلع” قوله أن القيادة العامة في الجيش السوري أصدرت أمرا بوقف إطلاق النار على جبهتي حرستا والغوطة الشرقية ابتداء من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل الجمعة.
وحسب “سبوتنيك” فإن وقف إطلاق النار يشمل المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا “فيلق الرحمن” فقط.
وكانت وسائل إعلام داعمة للتنظيمات المسلحة أكدت أن الاتفاق تم التوصل له في اجتماع فيينا، وأنه يشمل إضافة لوقف إطلاق النار الشامل، “تبادلا للمعتقلين وإدخالا للمساعدات”.
المصدر : سبوتنيك + وكالات
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