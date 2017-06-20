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اتفاق على الجدول الزمني لخروج بريطانيا من البريكست

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه أن بريطانيا والاتحاد الاوروبي اتفقا على الأولويات والجدول الزمني لمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ” بريكست”  بعد جولة أولى من المحادثات أمس.

ونقلت ” ا ف ب”  عن بارنييه قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني ديفيد ديفيس.. ” اتفقنا على المواعيد والتنظيم واتفقنا على الأولويات للمفاوضات ” مضيفا.. أن ” الجانبين يريدان الاتفاق على

المبادئ الرئيسية للتحديات لخروج المملكة المتحدة في أقرب وقت ممكن بما في ذلك فاتورة الانفصال وحقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في بريطانيا ومستقبل إيرلندا الشمالية”.

واتفق الجانبان على عقد أربع جولات شهرية من المفاوضات حيث ستكون الجولة التالية في 17 تموز القادم حول المسائل الرئيسية لانفصال بريطانيا عن الكتلة الأوروبية.

وكان البريطانيون صوتوا بنسبة 52 بالمئة لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء جرى العام الماضي بينما أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي في ال 29 من آذار الماضي بنية بلادها الخروج من الاتحاد لتبدأ مفاوضات تستمر عامين.

وكالات

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