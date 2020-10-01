اتفاق عسكري تونسي أمريكي

أعلن وزير الدفاع الأمريكي "مارك إسبر" خلال زيارته إلى تونس أمس، عن توقيع اتفاق للتعاون العسكري لمدة عشر سنوات، مؤكداً على أهمية التقارب مع تونس كشريك من أجل مواجهة تأزم الوضع في ليبيا.



وذكرت وكالة "فرانس 24" الفرنسية، أن دور الولايات المتحدة في دعم الجيش التونسي تطور في السنوات الأخيرة خاصة من خلال التدريبات والعتاد.



وقال إسبر: "مسرورون لتعميق التعاون من أجل مساعدة تونس على حماية موانئها وحدودها، الهدف هو مواجهة المتطرفين ومنافسينا الاستراتجيين الصين وروسيا"، بحسب ما ذكرت الوكالة.



وتعتبر واشنطن تونس حليفاً مهماً منذ العام 2015 دون أن تكون عضواً في حلف شمال الأطلسي وتقدم لها دعماً مع تزايد الوضع تأزماً في ليبيا.





