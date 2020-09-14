اتفاق سلام بين البحرين و"إسرائيل"

بعد مرور شهر على اتفاق التطبيع بين الإمارات و"إسرائيل" برعاية أمريكية، أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم، التوصل لاتفاق سلام بين البحرين و"إسرائيل"، خلال مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وقال بيان المشترك، إن ترامب ونتنياهو وملك البحرين اتفقوا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين "إسرائيل" والبحرين.



وأشار البيان إلى أن وزير الخارجية البحريني سيمثل البحرين في مراسيم التوقيع على التطبيع في البيت الأبيض الثلاثاء المقبل.



وكتب ترامب في تغريدة على "تويتر": «خطوة تاريخية جديدة اليوم! الدولتان الصديقتان العظيمتان "إسرائيل" ومملكة البحرين توصلتا لاتفاق سلام. ثاني دولة عربية تعقد السلام مع "إسرائيل" في 30 يوما».



ووجه الرئيس الأمريكي الدعوة لمملكة البحرين للمشاركة في مراسم التوقيع على اتفاقية السلام بين الإمارات و"إسرائيل"، التي ستقام في البيت الأبيض في 15 أيلول الجاري، وقبلت البحرين الدعوة.



ورأى ترامب أنه «يوم تاريخي ومذهل لأن إعلانه يأتي في ذكرى 11 أيلول»، مشيراً إلى أن «السعودية تقوم بأشياء ما كانت تقوم بها وعناصر الكراهية والقتال بدأت تتلاشى».واعتبر أن «هذه الاتفاقات ستؤدي إلى تحولات كبيرة في المنطقة وهذا أمر مذهل»، بحسب تعبيره.



وتابع.. «المزيد من الدول ستقوم بتطبيع علاقاتها مع "إسرائيل"، والولايات المتحدة ستواصل وقوفها مع المنطقة»، لافتاً إلى أنه عندما تولى منصبه كان الشرق الأوسط في «حالة من الفوضى العارمة».



وثمن ترامب هذا الاتفاق، موضحاً «لم يكن لأحد يعتقد أن هذا الاتفاق الثاني أن يتم بهذه السرعة»، كما رأى الرئيس الأميركي أنه «ربما هناك حدث إيجابي قد يحدث مع إيران». وبالتزامن، قال مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر لرويترز، إن اتفاق "إسرائيل" والبحرين «سيشمل فتح سفارتين».



وأشار كوشنر، إلى أنه «تم رفع القيود عن الطائرات الإسرائيلية في الأجواء السعودية والبحرينية بعد حظر استمر 48 عاماً».



وفي ردود الفعل، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة على "تويتر"، «أثمن هذه الخطوة الهامة نحو إرساء الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط وبما يحقق التسوية العادلة والدائمة للقضية الفلسطينية».



كذلك، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الإماراتية هند العتيبة في بيان على "تويتر"، أن «الوزارة هنأت البحرين وإسرائيل على قرارهما إقامة علاقات دبلوماسية كاملة».



بدوره، أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أنه تم استدعاء سفير فلسطين لدى البحرين «فوراً» بتعليمات من الرئيس محمود عباس، وأضاف: «سيتم استدعاء السفير من أي بلد مطبع».



من جهته، اعتبر المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن تطبيع البحرين مع "إسرائيل" «خيانة كبرى» للقضية الإسلامية والشعب الفلسطيني في تحرير القدس.



وقال: «يجب على الحكام المتهورين للإمارات والبحرين ألا يمهدوا الطريق للمخططات الصهيونية في المنطقة.. عليهم أن يتأملوا في الأيام العصيبة ويعتبروا من التاريخ»، وأضاف: «حبل النجاة الأمريكية متآكل منذ سنوات».



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مصدر إسرائيلي قوله إنه من المتوقع أن «تعلن البحرين في القريب عن تطبيع العلاقات مع إسرائيل».