اتفاق جديد لزيادة المنح الدراسية الإيرانية وتعديل على القبول في الدكتوراه

كشفت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي سحر الفاهوم عن اتفاق جديد يدرس مع الجانب الإيراني لإحداث تغييرات على اتفاق المنح الدراسية الممنوحة للطلاب السوريين في الجامعات الإيرانية لتشمل الكليات الطبية ولحظها بخلاصة ما سينتج عن الاتفاقية الجديدة سواء من حيث عدد المنح أو ما إذا كانت من ضمن عدد المنح الأساسي أو بإضافة منح جديدة من الجانب الإيراني ليصل كما هو متوقع إلى 300 منحة سنوياً، وذلك ضمن تنسيق قائم بين وزارتي التعليم العالي والصحة



وحول مطالبات الكليات الطبية وخاصة «طب الأسنان» بضرورة تشميلهم بإعلانات المنح المعلنة من بعض الدول الصديقة للدراسة في جامعاتها، بينت الفاهوم أنه سيلحظ هذا الأمر من الوزارة لينعكس ذلك إيجابا على واقع الكليات الطبية «الطب البشري- طب الأسنان- الصيدلة، مشيراً إلى قرار الوزارة بالسماح لطلاب الصيدلة والتمريض بالتقدم للمنح الهندية المعلنة من الوزارة للدراسة في جامعات الهند التي شملت طلاب المرحلة الدراسية الأولى وطلاب الدراسات العليا، بعد كانت محصورة فقط بعدد من الكليات والتخصصات.



وأشارت إلى التقدم لإعلان المنح المقدرة بـ500 منحة دراسية تنتهي الثلاثاء، على أن يتم اختيار الطلاب بكل دقة، مؤكدة تعذر لحظ تشميل الكليات الطبية في المنح الروسية وذلك لاشتراط اتقان اللغة الأم للبلد صاحبة المنح.

في السياق كشفت الفاهوم عن وجود تعديل جديد على آلية التسجيل والقبول في درجة الدكتوراه في الجامعات السورية، وليس العودة إلى المفاضلة، معتبرة أن هذه الدراسة ستنعكس إيجابا وذلك عبر التعديل بشروط القبول في الدكتوراه، مضيفة: أعتقد أن هناك صعوبة كبيرة في طرح مفاضلة مركزية للتسجيل في الدراسات العليا هذا العام وذلك على صعيد عدد الاختصاصات والقبول وتغييره والاختصاصات الفرعية.



الوطن