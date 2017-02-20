اتفاق بين الكويت وأكساد على توسيع أنشطة التعاون بين الجانبين وتنفيذ برامج علمية تطبيقية جديدة

بحث المهندس فيصل الحساوي مدير عام هيئة شؤون الزراعة والثروة السمكية في الكويت والدكتور رفيق علي صالح المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “أكساد” اليوم سبل زيادة وتطوير التعاون بين الجانبين.



واتفق الجانبان على توسيع أنشطة أكساد في الكويت من خلال تنفيذ برامج علمية تطبيقية جديدة في مجالات حماية البيئة ونشر زراعة النباتات البرية المناسبة لبيئة الكويت وتطوير بحوث الثروة الحيوانية وخاصة الأغنام والماعز بهدف تحسين إنتاجية السلالات الكويتية المحلية من الحليب واللحم.



ولفت المهندس الحساوي إلى الدور المهم الذي يلعبه أكساد للوصول إلى تحقيق تنمية زراعية عربية مستدامة ولا سيما أن أكساد حقق تطورا على مستوى أدائه العلمي التطبيقي في السنوات الأخيرة وحظي بثقة عالية نتيجة أبحاثه ومكانته العلمية المرموقة التي وصل إليها في جميع مجالات عمله.



وأعرب عن ارتياحه لمسيرة العلاقات المتنامية بين الجانبين مشيرا إلى النتائج التي تمخضت عنها اتفاقيات التعاون المشترك ما يشجع على الاستمرار بالتعاون معه للاستفادة في الكويت من خبرات وتخصصات أكساد في مشاريع تنموية كثيرة في المرحلة القادمة.



بدوره عبر صالح عن تقدير أكساد للدعم الذي يلقاه من الكويت مؤكداً استعداد المركز الدائم لتقديم كل ما من شأنه الإسهام في تحقيق نهضة زراعية مستدامة في البلدان العربية.



وأشار صالح إلى حرص أكساد على تعزيز التعاون العلمي والفني مع الهيئة لتحقيق الاستفادة المثلى من التقانات الحديثة وتطبيق الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتطوير كفاءة الكوادر الفنية الكويتية لخدمة التنمية الزراعية المستدامة في دولة الكويت.



وقام صالح والوفد المرافق بجولات حقلية في عدة مزارع ومحطات بحثية كويتية متخصصة بإنتاج الأعلاف الخضراء وتربية الماعز الشامي وأغنام العواس بهدف تنفيذ البرامج المشتركة التي تم الاتفاق بشأنها بين أكساد وهيئة الزراعة الكويتية.

غصوب عبود

سانا