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اتفاق بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة في حي القدم بدمشق

اتفاق بين الجيش العربي السوري والمجموعات المسلحة في حي القدم بدمشق

أعلن المجلس المحلي في حي القدم جنوبي العاصمة دمشق عن توصّل المجموعات المسلحة إلى اتفاق مع الجيش العربي السوري.

وفي بيان له قال المجلس إنّ الاتفاق في مناطق المادنية وبور سعيد والمجمّع الصناعي، معلناً عن توصّل المجموعات المسلحة إلى اتفاقٍ مع الجيش السوري يقضي بخروج من يرغب من مسلّحي الفصائل والأهالي إلى إدلب أو جرابلس شَمال سوريا يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.

وأشار البيان إلى أنّ الاتفاق مبدئي إلى حين التنفيذ.

المصدر: الميادين نت

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