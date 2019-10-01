اتصالات حمص تنهي تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع (اف تي تي اتش)

انتهت الورشات الفنية في فرع الشركة السورية للاتصالات بحمص اليوم من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع (اف تي تي اتش) تمهيدا لتخديم الراغبين بالاشتراك في الخدمات التقنية المتطورة التي يؤمنها المشروع لمختلف الفعاليات في المحافظة.



ومشروع (اف تي تي اتش) تقنية لنقل البيانات والمعلومات داخل أسلاك ضوئية لإيصال الانترنت إلى المنازل والمكاتب بسرعات عالية تصل من 8 وحتى 16 ميغا مع إمكانية زيادتها حتى 100 ميغا بالثانية بحسب رغبة المشترك حيث تم اختيار مواقع الدبلان والغوطة والحمرا والحضارة بمدينة حمص في خطوة أولية لتعميم المشروع على بقية أنحاء المحافظة لاحقا ويتميز المشروع بوجود ميزة النقل التلفزيوني (آي بي تي في) وإمكانية متابعة مختلف البرامج والقنوات.



وأوضح المهندس كنعان جودا مدير فرع الشركة في تصريح لمراسلة سانا أن أعمال المرحلة الأولى تضمنت تنفيذ الأعمال المدنية وتهيئة البنية التحتية وتمديد الكوابل الضوئية الرئيسية ليصار في المرحلة الثانية إلى تركيب التجهيزات التقنية للمشتركين المتقدمين بطلبات لفرع الشركة مشيرا إلى أنه تم تسجيل 21 طلبا للاشتراك لغاية تاريخه ومن المتوقع إيصال الخدمات إلى طالبيها خلال أقل من شهرين.