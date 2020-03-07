اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد والرئيس بوتين

جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الأسد ورئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين اليوم تطرق إلى تطورات الأوضاع في سورية.



وهنأ الرئيس بوتين الرئيس الأسد بالإنجازات التي تحققت في المعارك الأخيرة بإدلب وأطلع سيادته على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعه والمسؤولين الروس مع المسؤولين الأتراك أمس.



وعبّر الرئيس الأسد خلال الاتصال عن ارتياحه لما أنجزته القيادة الروسية خلال اللقاء مع التركي في موسكو وما يمكن أن تحمله من انعكاسات إيجابية على الشعب السوري على مختلف الصعد بما في ذلك الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية في حال التزام الجانب التركي بها.



وتم التأكيد خلال الاتصال على أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها تصب في إطار الجهود الرامية إلى ضمان سيادة سورية ووحدة أراضيها بالإضافة إلى أنها يمكن أن تساعد في تهيئة الأجواء لإعادة إطلاق العملية السياسية.