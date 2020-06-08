اتحاد غرف التجارة السورية: إجراءات الحكومة لضبط الأسعار غير مجدية

دعا اتحاد غرف التجارة السورية إلى تضافر جهود الحكومة والاتحادات الاقتصادية والجهات ذات العلاقة لمواجهة الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها سورية، مبيناً أننا مثلما استطعنا مواجهة عشر سنوات من الحرب العسكرية والاقتصادية والحصار والعقوبات، فنحن قادرون اليوم على تجاوز هذه الظروف.



وأوضح خلال الجلسة الثالثة لمجلس إدارة الاتحاد التي انعقدت بمقر الاتحاد بدمشق أنه سيرفع مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء مفادها أن الإجراءات الحالية المتخذة من قبل الجهات الحكومية المعنية لضبط ارتفاع أسعار السلع في الأسواق هي إجراءات غير مجدية، مشدداً على أنه يتمنى على الحكومة إشراك كافة الاتحادات الاقتصادية مع الجهات المعنية للوصول إلى صيغة مرضية لضبط الأسعار.



ودعا الاتحاد غرفه إلى التقيد بطلب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تشكيل لجان مراقبة خاصة في الغرف للتأكد من التزام المنشآت المسجلة لديها بالمعايير والإجراءات الخاصة بالسلامة الصحية.



و وافق الاتحاد على التبرع بمبلغ /2/مليون ليرة سورية لاتحاد جمعيات رعاية المكفوفين.



الوطن