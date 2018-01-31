اتحاد عمال دمشق يطالب بحل مشكلة النقل ومراقبة التكاسي

تناولت نقابة عمال النقل البري في اتحاد عمال دمشق في مؤتمرها السنوي حل مشكلة الازدحام في دمشق من خلال زيادة عدد الباصات وافتتاح خطوط نقل جديدة ودعم شركة النقل الداخلي بعدد كبير من الباصات لتستطيع تأمين الخطوط وسد حاجتها من اليد العاملة من سائقين وفنيين ودعمها مالياً لتستطيع تطوير عملها والتشدد في مراقبة التكاسي العامة لجهة تشغيل العدادات وتأمين مواقف لها وتسهيل الإجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين ومتابعة عمل الشركات الخاصة وإلزامها بالعمل على الخطوط المتعاقد عليها وتنظيم عملها وتنفيذ عقود عملها وزيادة عدد باصاتها لتقديم المزيد من الخدمات وتأسيس مدرسة لتعليم القيادة تابعة للنقابة وتشميل السائقين المتقاعدين بالتأمينات وتامين مقر بديل لمديرية نقل الريف وتأمين مستلزمات العمل وحل مشكلات التأمين الصحي