اتحاد عمال دمشق يطالب بتحسين الواقع المعيشي وزيادة الرواتب

وأشارت مداخلات الأعضاء إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي من خلال زيادة الرواتب ورفع نسبة التعويضات وتشديد الرقابة على الأسواق والحد من الاحتكار وتسويق المحاصيل بشكل جيد وحل مشكلة نقص اليد العاملة في الشركات الإنتاجية من خلال العمالة الشابة والمدرّبة، وتأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وحل مشكلة المخازين ورفد الشركات بالأموال اللازمة والإسراع بتأهيل المنشآت التي دمّرت وإجراء التقييم الدائم للإدارات وإصدار القرارات التي من شأنها تطوير القطاع العام الصناعي وتثبيت العمال الموسميين والاهتمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية وتأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية وتحديث آلياتها.

وأشارت مداخلات الأعضاء إلى ضرورة تحسين الواقع المعيشي من خلال زيادة الرواتب ورفع نسبة التعويضات وتشديد الرقابة على الأسواق والحد من الاحتكار وتسويق المحاصيل بشكل جيد وحل مشكلة نقص اليد العاملة في الشركات الإنتاجية من خلال العمالة الشابة والمدرّبة، وتأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وحل مشكلة المخازين ورفد الشركات بالأموال اللازمة والإسراع بتأهيل المنشآت التي دمّرت وإجراء التقييم الدائم للإدارات وإصدار القرارات التي من شأنها تطوير القطاع العام الصناعي وتثبيت العمال الموسميين والاهتمام بموضوع الصحة والسلامة المهنية وتأمين جبهات عمل للشركات الإنشائية وتحديث آلياتها.