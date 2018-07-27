اتحاد علماء بلاد الشام يدين الاعتداءات الإرهابية على السويداء

استنكر اتحاد علماء بلاد الشام الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت المدنيين في السويداء اليوم لافتا إلى أنها “من أبشع الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية”.

وأشار الاتحاد إلى “أن هذه الجريمة وسابقاتها من عمليات إرهابية في المدن السورية ومن قذائف الموت والمكر التي تستهدف الآمنين ليست إلا محاولات يائسة من أعداء الوطن لإحباط السوريين وهم يعيشون أجواء الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في كل يوم على أراضي الوطن كلها وخصوصا مناطق جنوب سورية”.

وختم اتحاد علماء بلاد الشام بيانه بالرحمة على من ارتقى من الشهداء.

وكان ارتقى عدد من الشهداء وأصيب مواطنون بجروح صباح اليوم جراء اعتداءات إرهابية انتحارية على مدينة السويداء بالتزامن مع هجمات لإرهابيي “داعش” على عدد من القرى بالريفين الشرقي والشمالي.