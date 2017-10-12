ستحضره معظم الدول العربية : اتحاد صيادلة العرب في دمشق لأول مرة منذ بداية الأزمة

أعلن نقيب الصيادلة السوريين محمود الحسن انعقاد الأمانة العامة لاتحاد صيادلة العرب لأول مرة في سورية منذ بدء الأزمة وذلك في يوم الإثنين القادم، مؤكداً أنه ستحضر معظم الدول العربية باعتبار لم يتم التأكد من حضور الدول الخليجية التي لديها نقابات وهي السعودية والإمارات والكويت.

وقال الحسن:هناك فكرة لدى بعض الدول العربية أنه من المستحيل عقد المؤتمر في دمشق إلا إننا أصررنا على عقده في هذا التوقيت لإيصال رسالة أن سورية تخرج من أزمتها عبر معاينتهم على أرض الواقع.