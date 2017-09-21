اتحاد المصدرين يحدد مواعيد معارض البيع المباشر في سبع عواصم عربية وصديقة

أكد إياد محمد خازن اتحاد المصدرين أن سبعة معارض خارجية بيع مباشر ستقام في عواصم العديد من الدول العربية والصديقة كبيروت وبغداد وعُمان وعمان وطهران والخرطوم وبنغازي، لافتاً إلى أن الغاية من إقامة هذه المعارض هي الترويج للمنتج السوري، الذي بدأ يستعيد أسواقه الخارجية التي فقدها بسبب الحرب الإرهابية على سورية، وقد كان لمعرض دمشق الدولي الدور الأكبر في تحقيق هذه الغاية بعد كسره الحصار الاقتصادي المفروض على سورية عبر زيارة قرابة 2000 رجل أعمال والتعرف على المنتجات المحلية المعروفة بجودتها وسعرها المنافس، على نحو أدى بطبيعة الحال إلى إعادة التشبيك بين المنتجين السوريين والمستوردين وتوقيع العديد من العقود في مختلف المجالات.

وقال محمد: إن تنظيم هذه المعارض في هذه الدول سيكون له أثر كبير في إعادة ضخ المنتجات السورية في الأسواق العربية وكسب زبائنها مجدداً على نحو يساعد على النهوض بواقع الصناعة المحلية وزيادة الصادرات التي تعد المصدر الأول للقطع الأجنبي.

ولفت خازن اتحاد المصدرين إلى أن المعارض الآنفة الذكر ستنظم في فترات مختلفة بغية تحقيق الغاية من إقامتها وإتاحة الفرصة لجميع المنتجين للمشاركة فيها، فمثلاً معرض بغداد سيمتد على مدار شهر كامل من 25 تشرين الثاني إلى 25 كانون الأول المقبل، في حين سيقام معرض بيروت في الفترة الممتدة بين 13 كانون الأول المقبل إلى 24 من الشهر ذاته، وسينظم معرضان في الفترة ذاتها في كل من العاصمة العمانية والأردنية في الفترة الممتدة بين 18 كانون الثاني من عام 2018 إلى 20 شباط القادم علماً أنه قد يعاد النظر في توقيت إقامة المعرض في عمان لكون الأمر لايزال قيد الدراسة، أما معرض طهران فقد يكون في شهر شباط أو آذار حسب مواعيد المعارض الأخرى، بينما سينظم المعرض في ليبيا في العاصمة “طرابلس بنغازي” منذ أول شهر رمضان وحتى 15 منه، أما معرض الخرطوم في السودان فسينظم في فترة العيد.

المصدر: تشرين