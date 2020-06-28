قسد تسمح بعودة حاملي الإقامات الأوروبية للحسكة دون اجراءات الحجر الصحي
ضربة جوية تركية تستهدف منطقة عين العرب شمال شرق حلب
خلال ساعات قليلة.. الكيان الإسرائيلي يشن ثلاثة اعتداءات على مواقع سورية
الوزارة التي تفترس وزراءها
الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان في ريف السويداء وكباجب بريف دير الزور
المعلم:تصريحات بومبيو و جيفري حول « قانون قيصر» تؤكد أنهم جوقة من الكذابين
الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية في أجواء مدينة جبلة
الجيش العربي السوري يُنهي عملية تمشيط للبادية السورية من فلول “داعش”
مدنيون في ريف القامشلي يمنعون رتلاً أمريكياً من دخول قراهم
معركة إدلب المرتقبة: الحدود والأبعاد
مصر .. الحكم بالسجن المؤبد على أكثر من 10 متهمين بالقتال مع “جبهة النصرة” في سورية
الحب في زمن الكورونا (8)
لبنان يفتح الحدود البرية مع سورية لعودة اللبنانيين يومي 23 و25 حزيران
المعلم: العقوبات الاقتصادية الأمريكية تهدف إلى خنق إرادة الشعوب الحرة
«قيصر» نافذاً من اليوم: طهران تؤكد دعمها لدمشق

اتحاد الفلاحين: توقف مبادرة بيع الخضر من المنتج إلى المستهلك

صرّح رئيس اتحاد الفلاحين في طرطوس، مضر أسعد، بأن مبادرة البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، بتسويق الخضر من طرطوس إلى بقية المحافظات، توقفت حالياً، مع انتهاء الموسم في المحافظة، وتبعا لذلك قلة الخضر التي يمكن إرسالها.

ولفت إلى أن بيع الخضر يتم حالياً فقط في الأسواق الشعبية، في طرطوس، من قبل الفلاحين، ولا يوجد تسويق خضر من المحافظة إلى بقية المحافظات.

وأشار إلى عدم إمكانية تطبيق مبادرة البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، على الفواكه، وتسويقها لبقية المحافظات، لأن أسعارها مرتفعة، كم أنها سريعة العطب والتلف.

 

 

الوطن