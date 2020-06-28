اتحاد الفلاحين: توقف مبادرة بيع الخضر من المنتج إلى المستهلك

صرّح رئيس اتحاد الفلاحين في طرطوس، مضر أسعد، بأن مبادرة البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، بتسويق الخضر من طرطوس إلى بقية المحافظات، توقفت حالياً، مع انتهاء الموسم في المحافظة، وتبعا لذلك قلة الخضر التي يمكن إرسالها.



ولفت إلى أن بيع الخضر يتم حالياً فقط في الأسواق الشعبية، في طرطوس، من قبل الفلاحين، ولا يوجد تسويق خضر من المحافظة إلى بقية المحافظات.



وأشار إلى عدم إمكانية تطبيق مبادرة البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، على الفواكه، وتسويقها لبقية المحافظات، لأن أسعارها مرتفعة، كم أنها سريعة العطب والتلف.

الوطن