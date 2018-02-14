اتحاد العمال يكشف: زيادة التعويض العائلي قريباً .. وشركة عمالية للضمان الصحي

أكد جمال القادري رئيس اتحاد العمال خلال مؤتمر طرطوس العمالي أمس أن من ليس لديه القدرة على تمثيل العمال من خلال النقابات العمالية بشكل حقيقي فلينسحب، والتقييم سيكون على أساس العطاء والاندفاع.





متسائلاً عن سبب غياب المطالبة بمشاريع تخدم العمال وقلة المشاركات والأفكار من أعضاء المؤتمر، قائلاً: (لسنا جهة جامعة للأموال بل يجب أن نفكر بإقامة مشاريع، لذا من المفترض التفكير بمشاريع صحية، فالاتحاد ليس شركة استثمارية وإنما مؤسسة اجتماعية لخدمة العمال).‏





وكشف عن أن شركة عمالية مشتركة مع المؤسسة العامة للتأمين لتقديم الضمان الصحي للعمال سيتم إشهارها عن قريب، إضافة إلى مشروع مرسوم لزيادة التعويض العائلي، مبيناً وجود /10/ آلاف شهيد وجريح في الاتحاد وأنه تم إحداث صندوق تكافل اجتماعي لشهداء الطبقة العاملة ودمج الجرحى من خلال مهن تناسبهم.‏





أما محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى فقدم رؤية المحافظة الاستراتيجية من خلال الصناعات العامة والدوائية خاصة، مقدماً لمحة عن الأعمال الخدمية المميزة التي بدأت العام الفائت سواء في المناطق الصناعية أم طريق الدريكيش ومعمل كرتون البيض والتعاقد لبناء كليتي الهندسة التقنية والآداب.‏





بدورهم عمال طرطوس طرحوا مشكلاتهم وهمومهم خلال مؤتمرهم السنوي، حيث بيّن العمال قضية ومشكلة مؤسسة التوكيلات الملاحية بعد القانون 55 لعام 2002 والذي قضى على عمل التوكيلات بحيث استحوذت الوكالات البحرية الخاصة على 95% من العمل و97% من حجم الإيرادات، في حين لم يبق للتوكيلات أكثر من 3% من الإيرادات و5% من عدد البواخر القادمة وعلى الرغم من ذلك رفدت الخزينة بـ /650/مليون ليرة.‏





بدوره رئيس لجنة نقابة عمال النفط طالب بإحداث كلية الهندسة النفطية ببانياس ومعالجة مشكلات العمال الموسميين في محروقات طرطوس وإعادة النظر بالعقود التأمينية وضرورة إحداث صندوق تقاعدي عمالي وفتح سقف الحوافز لعمال الشركات النفطية وأهمية وإقامة دورات لتهيئة النسق الثاني من العمال ومخاطبة وزارة النفط لتعيين خريجي الثانويات النفطية وأهمية إحداث قسم للحروق في مشفى بانياس.‏





كما طالب العمال بأهمية الاستفادة من الممتلكات البحرية لفرع الاتحاد بطرطوس وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء بالطاقة البديلة وإعادة النظر بالتعويضات العائلية، والعمل من أجل استملاك البلوك /3/ لمصلحة معمل إسمنت طرطوس، بدورها لجنة النقل البري أكدت أن نقل ملكية الشاحنة تتراوح 3-5 ملايين ليرة بينما ضريبتها السنوية بلغت 650 ألف.‏





كما لفت عمال طرطوس إلى أهمية العمل على إحداث نقابة للمتقاعدين وتحديد نسبة الاقتطاع من رواتبهم بما يمكنهم من الحفاظ على صحتهم وإشراكهم في الضمان الصحي.‏





بدوره رئيس اتحاد عمال طرطوس عامر الجداري أكد أنه خلال العام الفائت تمت تسوية أوضاع /58/ امرأة عاملة في معمل السجاد وتم تثبيتهم وتنظيم العقود للعمال العسكريين في معمل إسمنت وشركة مرفأ طرطوس.‏



