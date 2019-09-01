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ابتكار مادة تعيد نمو مينا الأسنان بشكل طبيعي

ابتكر علماء مادة تُساعد الأشخاص المصابين بمشاكل في الأسنان على إعادة نمو "مينا" الأسنان بشكل طبيعي.


ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الخبراء أوضحوا أنه سيتم العمل بها فعليًا بعد تطبيقها على البشر، وقال الدكتور زهومينج ليو، المؤلف المشارك للدراسة من جامعة تشجيانغ في الصين "إن المينا الذي تم تجديده حديثًا له نفس الهيكل والخواص الميكانيكية المماثلة للمينا الأصلية".


وأضاف "نأمل تحقيق نمو مينا الأسنان دون استخدام حشوات تحتوي على مواد مختلفة تمامًا، وإذا سارت الأمور بسلاسة، سيتم تطبيقها في غضون عام إلى عامين".


وتتعرض الأسنان لثقوب عندما يتآكل طلاء المينا الخارجي، ويتجه الأشخاص لطبيب الأسنان، حيث تتم معالجة الثقب باستخدام ”حشوة الأسمنت“ أو ”الراتنج“، والتي يمكن أن تؤدي إلى إصابة محتملة أو تحتاج إلى استبدالها بعد عدة سنوات.


ومنذ أكثر من عقد من الزمن، يحاول العلماء استبدال الحشوات عن طريق إعادة نمو مينا الأسنان، عن طريق تزويده بفوسفات الكالسيوم الزائد.

وكانت المشكلة أن المينا الجديد لم يكن له "مقياس صحيح" وتبعا لذلك كان ضعيفًا للغاية، لكن العلماء استخدموا الآن مجموعات صغيرة جدًا من فوسفات الكالسيوم التي تتحول إلى مينا صلب في غضون ساعات.