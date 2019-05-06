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ابتكار عقار يمهد لنهاية "الإيدز" ويمنع انتقاله عن طريق الجنس

توصل باحثون بريطانيون إلى ابتكار عقاقير جديدة مضادة لفيروس "الإيدز" قد تكون تمهيدا للقضاء عليه، في إطار المساعي العلمية المستمرة لوضع نهاية لهذا المرض الخطير.

وذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية أن التجارب التي أجريت على ألف مصاب بهذا المرض في مختلف أنحاء أوروبا، توصلت إلى مضاد يمنع نمو الفيروس، أو يجعله يتباطأ، وهذه خطوة قد تمهد لاكتشاف آخر يجعل نهاية لهذا المرض المعدي الخطير.


كذلك خلصت الدراسة إلى أن العقاقير التي تم التوصل إليها قادرة على منع انتقال الفيروس عن طريق الجنس.


هذا وقد أثبتت إحصائيات سنة 2017 أن ما يقرب من 40 مليون شخص حول العالم مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، وأن 21.7 مليون منهم فقط يتلقون العلاج المضاد للفيروسات.

 


المصدر: صحيفة غارديان