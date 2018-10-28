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ابتكار طريقة للتخلي عن حقن الإنسولين لمدة عام

من المحتمل أن يتخلى مرضى السكري عن الحقن اليومي للإنسولين بفضل ابتكار علماء من هولندا لطريقة جديدة تساعد على الحفاظ على مستوى طبيعي للسكر في الدم.


وحقق علماء هولندا اكتشافا ثوريا بابتكارهم طريقة تستمر ساعة واحدة فقط، بعدها لن يستخدم مريض السكري حقن الإنسولين خلال عدة أشهر.


وقد أظهرت نتائج الاختبارات أن هذه المدة قد تطول إلى سنة كاملة. ولكن هذه الطريقة ليست مريحة جدا لأنها تتطلب ابتلاع خرطوم مطاطي، تثبت في نهايته كرة ضخ خاصة مملوءة بالماء الحار.


وعندما يصل هذا الخرطوم إلى الأمعاء الدقيقة (المسؤولة عن امتصاص المواد الغذائية)، يتم ضخ الماء الحار إلى الكرة المثبتة في نهايته لحرق الغشاء المخاطي. وبعد أسبوع على هذه العملية، ينمو غشاء مخاطي جديد مكان المحترق، ما يؤدي إلى نتائج مدهشة تستمر طويلا في الحفاظ على مستوى معتدل للسكر في الدم.


ومن أجل التأكد من هذه النتائج بصورة نهائية، سيتم اختبار هذه الطريقة على عدد كبير من المتطوعين، حيث بلغ عدد الذين خضعوا لها حاليا 50 شخصا فقط، بقي عند 90% منهم مستوى السكر ثابتا خلال سنة كاملة.

 


المصدر: رامبلر