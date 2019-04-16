32 ألف جندي سوري مسرح من الجيش يستعدون للحصول على رواتب الدعم
حفيد الجنرال غورو في سورية اليوم للاعتذار عن جرائم بلاده
تصعيد في حلب وريف حماة: تقشّف حكومي في استهلاك الوقود
ارتقاء 11 شهيدا باعتداء المجموعات الإرهابية على حيي شارع النيل والخالدية بحلب
الرئيس الأسد يستقبل مستشار الأمن الوطني العراقي
تمديد واشنطن وموسكو مذكرة «منع الاحتكاك»
23 جريحا في غارة للعدوان الإسرائيلي على مصياف غربي سوريا
وصول دفعة جديدة من العائلات المهجرة إلى ممر جليغم في البادية قادمة من مخيم الركبان
تنظيم نحو 800 ضبطاً تموينياً في دمشق خلال شهر آذار الماضي
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرئيلي في مصياف وتسقط عددا من الصواريخ
الإنهيار مرهون بمقدماته
خبير اقتصادي: تأثيرات كبيرة ستطال الفقراء من رفع الدعم عن البنزين
ارتفاع أجور النقل بنسبة 50%!
التحالف السوري العلماني: اجتماع دمشق
الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

ابتكار "خبز ذكي" لمرضى السكري

ابتكر خبراء التغذية في أوسيتيا الشمالية، خبزا يفيد في تحسين حالة مرضى السكري، أطلقوا عليه اسم "الخبز الذكي"، لا يؤثر سلبا في عملية التمثيل الغذائي ولا يرفع مستوى السكر في الجسم.


ويتيح الخبز المبتكر لمرضى السكري الحرية بعدم التقيد بنظام غذائي خاص، وتناول كمية غير محددة منه.

ولا ترفع المكونات السرية لهذا الخبز الذي ابتكره خبراء الكيمياء الحيوية في أوسيتيا الشمالية، مستوى السكر في الدم، وهي قادرة على تخفيضه، لذلك أطلق عليه "الخبز الذكي".


وقد أعلن الخبراء أنهم سيكشفون مكونات هذا الخبز بعد حصولهم على براءة اختراع، وإطلاق عملية إنتاجه تجاريا، ما سيحسن الحالة الصحية لمرضى السكري ويساعد أيضا في تقليص عددهم.  

 

 ميديك فوروم