ابتزاز بالعملة الصعبة!...يحدث في كوة دفع رسوم إخراج جواز السفر
أميركا تكشف عن وجهها الحقيقي ..شطب رسمي ل "لقاعدة" من قوائم مراقبة الإرهاب
لافروف: سورية تشهد تغيرات إيجابية بعد إقامة مناطق تخفيف التوتر
انقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات بين المحافظات السورية بسبب عطل مفاجئ
الجيش يقلص المسافة إلى التنف.. ويتوعد مسلحي غرب حلب
المعارضات تفشل في تشكيل وفد واحد ودي ميستورا يلتقي وفد «معارضة الرياض»
«الألغام» تتهدّد اتفاق الجنوب: لا ضمانات بشأن «الحكم المحلي» وآليات المراقبة
سفراء ورؤساء بعثات جدد لسورية في 9 دول
إحداث نيابة عامة للجريمة الإلكترونية في سورية نهاية العام الحالي
شباب برزة ينضمون لـ«درع القلمون» الرديف، والجيش يواصل تقدمه شرقي حمص والعاصمة.
«جنيف 7»:خبراء وفد سورية يبحثون مع نظرائهم الأمميين ورقة «المبادئ 12»
واشنطن تدخل على خط «اتفاق إدلب»: الجيش يُطلق «الفجر الكبرى» جنوب البادية
ابناء الجولان يرفضون قرار الانتخابات المحلية الإسرائيلي
أنقرة تقترب من إنهاء السياج الأمني على الحدود﻿
السيد نصرالله:الأمور وصلت إلى نهايتها في جرود عرسال

ابتزاز بالعملة الصعبة!...يحدث في كوة دفع رسوم إخراج جواز السفر

ابتزاز بالعملة الصعبة!...يحدث في كوة دفع رسوم إخراج جواز السفر تناولت المداخلات أمس في مجلس "محافظة دمشق" ظاهرة الابتزاز التي تحصل في كوة دفع رسوم إخراج جواز السفر، حيث يتم الدفع بالعملة الصعبة، وقيام أحد الموظفين بالتشكيك بسلامة العملة وبأنها مزورة والطلب من المراجع استبدالها من شخص وجد لهذا العمل لقاء دفع خمسة آلاف ليرة، كما تمت الإشارة إلى أنه تم إحداث نافذة واحدة في مالية دمشق لتسهيل إنجاز العديد من المعاملات.
كما طالب سمير الدكاك بضرورة فتح الطريق وإزالة جميع الحواجز قرب قسم شرطة عرنوس التي تسد كافة الحارات المؤدية إليه لانتفاء السبب لوجودها إضافة الى معالجة ظاهرة السيارات المفيمة والعمل على فتح الكراج المخصص لوقوف السيارة قرب مدخل كلية الهندسة المدنية.
معاون قائد الشرطة في دمشق العميد علي الصالح بين أن هناك دوريات خاصة لمتابعة مخالفة اللوحات المطموسة والمفيمة، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لإزالة الحواجز في أغلب المناطق ومنها عرنوس.
ولفت إلى أنه تم تنظيم 15 ألف ضبط في محلات دمشق من قبل 25 عنصراً فقط لإزعاجهم الزبائن، كما سيتم منع الابتزاز الذي يحصل في مالية دمشق ووعد العقيد عبد الجواد العوض رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق بمتابعة كافة القضايا المرورية التي طرحت وحلها في أسرع وقت.

تشرين

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.