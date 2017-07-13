ابتزاز بالعملة الصعبة!...يحدث في كوة دفع رسوم إخراج جواز السفر

تناولت المداخلات أمس في مجلس "محافظة دمشق" ظاهرة الابتزاز التي تحصل في كوة دفع رسوم إخراج جواز السفر، حيث يتم الدفع بالعملة الصعبة، وقيام أحد الموظفين بالتشكيك بسلامة العملة وبأنها مزورة والطلب من المراجع استبدالها من شخص وجد لهذا العمل لقاء دفع خمسة آلاف ليرة، كما تمت الإشارة إلى أنه تم إحداث نافذة واحدة في مالية دمشق لتسهيل إنجاز العديد من المعاملات.

كما طالب سمير الدكاك بضرورة فتح الطريق وإزالة جميع الحواجز قرب قسم شرطة عرنوس التي تسد كافة الحارات المؤدية إليه لانتفاء السبب لوجودها إضافة الى معالجة ظاهرة السيارات المفيمة والعمل على فتح الكراج المخصص لوقوف السيارة قرب مدخل كلية الهندسة المدنية.

معاون قائد الشرطة في دمشق العميد علي الصالح بين أن هناك دوريات خاصة لمتابعة مخالفة اللوحات المطموسة والمفيمة، مؤكداً أنه لا يوجد أحد فوق القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة وزارية لإزالة الحواجز في أغلب المناطق ومنها عرنوس.

ولفت إلى أنه تم تنظيم 15 ألف ضبط في محلات دمشق من قبل 25 عنصراً فقط لإزعاجهم الزبائن، كما سيتم منع الابتزاز الذي يحصل في مالية دمشق ووعد العقيد عبد الجواد العوض رئيس قسم العمليات في فرع مرور دمشق بمتابعة كافة القضايا المرورية التي طرحت وحلها في أسرع وقت.

تشرين