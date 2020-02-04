إیران تنشئ ما يزيد عن 30 الف وحدة سكنية في سوريا

أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمود محمود زادة، أن بلاده ستبني ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية في سوريا، وفقا لمذكرة تفاهم ثنائية موقعة بين البلدين.



وأوضح زادة الأحد 2/2/2020 في تصريح خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي للبناء والإنشاء في طهران، أنه "حسب المذكرة الموقعة بين وزير الطرق الإيراني ووزير الإسكان السوري قبل أسابيع، فإنه تقرر أن تجري 3 شركات حكومية من البلدين، دراسات لتمهيد حضور المقاولين والأشخاص المستوفين للشروط بمجال البناء والبنى التحتية والشحن والنقل إضافة للمهندسين والمستشارين في هذا المشروع".



وأشار إلى أن إيران لن توظف استثمارات بمشروع بناء الوحدات، بل ستوفر سوق عمل للقطاع الخاص فقط.



المصدر: "إرنا"