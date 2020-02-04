الكرملين: لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار نشاط الجماعات الإرهابية في إدلب
المجموعات المسلحة تستهدف مناطق مدنية في ريف حلب الشمالي بالقذائف الصاروخية
بدء العمل في المعرة لإزالة الأنقاض وفتح الشوارع الرئيسية
الجيش سيطر على زيتان بريف حلب..ومهّد لاقتحام سراقب.. و«النصرة» تخلي مقراتها في المدينة
السعودية ستقوم بتدريب وتمويل ميليشيات في شرق الفرات!
اعتقال علوش في باريس يفاقم الخلافات بين «المعارضات»
بعد كورونا.. تفشّي فيروس وبائي جديد في الصين
الجيش يعثرعلى شبكة أنفاق معقدة وتحصينات كبيرة للمجموعات المسلحة بريف إدلب
لاريجاني: العرب يدفعون 70% من التزامات “صفقة القرن” المالية
مصدر ميداني ينفي سيطرة الإرهابيين على نقاط عسكرية في ريف حلب الشرقي
المتحدث باسم الرئاسة الروسية يرد على اتهام أردوغان لموسكو حول إدلب
الاحتلال التركي يشن المزيد من الاعتداءات على مناطق المدنيين في ريف الحسكة
الجيش يتصدى لهجوم بالمفخخات غرب مدينة حلب
الجيش يحرر قرى جديدة بريف إدلب ويقترب من سراقب
الجيش يؤمّن المناطق المحرّرة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

إیران تنشئ ما يزيد عن 30 الف وحدة سكنية في سوريا

أعلن مساعد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني محمود محمود زادة، أن بلاده ستبني ما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية في سوريا، وفقا لمذكرة تفاهم ثنائية موقعة بين البلدين.


وأوضح زادة  الأحد 2/2/2020 في تصريح خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي للبناء والإنشاء في طهران، أنه "حسب المذكرة الموقعة بين وزير الطرق الإيراني ووزير الإسكان السوري قبل أسابيع، فإنه تقرر أن تجري 3 شركات حكومية من البلدين، دراسات لتمهيد حضور المقاولين والأشخاص المستوفين للشروط بمجال البناء والبنى التحتية والشحن والنقل إضافة للمهندسين والمستشارين في هذا المشروع".


وأشار إلى أن إيران لن توظف استثمارات بمشروع بناء الوحدات، بل ستوفر سوق عمل للقطاع الخاص فقط.

 

 


المصدر: "إرنا"