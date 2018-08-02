"إيموشن الطائرة" يثير الحيرة على "فيسبوك"

أثار إطلاق شركة "فيسبوك"رمزاً تعبيرياً جديداً "ري أكت" للمستخدمين على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" جدل الكثيرين، وخصوصًا عن أسباب وجوده أو استخداماته.



ويقول موقع "hornet" المتخصص في التكنولوجيا عن الأمر، إنه في العام الماضي أطلقت "فيسبوك" رمزًا إضافيًا يسمى "Pride"، وهوعبارة عن علم به ألوان قوس قزح،



وكان الهدف منه مساندة المثليين جنسيًا، واستمر وجوده لمدة شهر واحد.

ولكن هذا العام قررت "فيسبوك" تصميم رموز تعبيرية مخصصة للعطلات الرئيسية أو اللحظات الثقافية، وربما يكون هذا سبب رمز الطائرة الجديد.



ويضيف الموقع أنه بالطبع هذا مجرد اقتراح، وحتى الآن لا أحد يعرف سبب إطلاق أو استخدام "ري أكت" الطائرة الجديد.





وترى مجلة "fast company" المتخصصة في التكنولوجيا أيضًا أن هذا الرمز أنشئ كجزء من مشروع "هاكثون"، وهو حدث عالمي يجتمع فيه المبرمجين لتطوير البرمجيات فيتشاركون بشكل مكثّف في مشاريع البرمجيات وغيرها من مجالات الحاسب.