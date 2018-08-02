تركيا توحّد فصائل إدلب «المعتدلة»... للحفاظ على «خفض التصعيد»
ريف السويداء: درع واقٍ من الأهالي والجيش
داعش “انتهى”.. والمنطقة الجنوبية قاب قوسين من إعلان التحرير الكامل
رفع العلم الوطني في بلدة جباثا الخشب بريف القنيطرة الشمالي
الجيش يحرر قرية القصير آخر معاقل إرهابيي (داعش) في حوض اليرموك بريف درعا
الرئيس الأسد يوجه كلمة إلى القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش
«تفاهمات» سوتشي: إطلاق «اللجنة الدستورية»... ومصير إدلب؟
الرئيس بشار الأسد يصدر المرسوم رقم 255 لعام 2018م
رفع العلم الوطني في مدينة نوى بريف درعا الشمالي
جولة جديدة في سوتشي: ملف اللاجئين أولوية
الجيش يحسم «ملف» وادي اليرموك
وفد الجمهورية العربية السورية إلى محادثات استانا يعقد اجتماعا مع الوفد الروسي في سوتشي
رفع العلم الوطني في بلدة المسيفرة والأهالي يؤكدون أن الانتصار على الإرهاب لا محالة
اجتماعات سوتشي تنطلق اليوم: عمليات وادي اليرموك مستمرة
استشهاد طفل جراء استهداف المجموعات الإرهابية بالقذائف قرية بريديج بريف حماة

"إيموشن الطائرة" يثير الحيرة على "فيسبوك"

أثار إطلاق شركة "فيسبوك"رمزاً تعبيرياً جديداً "ري أكت" للمستخدمين على الأجهزة العاملة بنظام "أندرويد" جدل الكثيرين، وخصوصًا عن أسباب وجوده أو استخداماته.

ويقول موقع "hornet" المتخصص في التكنولوجيا عن الأمر، إنه في العام الماضي أطلقت "فيسبوك" رمزًا إضافيًا يسمى "Pride"، وهوعبارة عن علم به ألوان قوس قزح، 

وكان الهدف منه مساندة المثليين جنسيًا، واستمر وجوده لمدة شهر واحد.
ولكن هذا العام قررت "فيسبوك" تصميم رموز تعبيرية مخصصة للعطلات الرئيسية أو اللحظات الثقافية، وربما يكون هذا سبب رمز الطائرة الجديد.

ويضيف الموقع أنه بالطبع هذا مجرد اقتراح، وحتى الآن لا أحد يعرف سبب إطلاق أو استخدام "ري أكت" الطائرة الجديد.


وترى مجلة "fast company" المتخصصة في التكنولوجيا أيضًا أن هذا الرمز أنشئ كجزء من مشروع "هاكثون"، وهو حدث عالمي يجتمع فيه المبرمجين لتطوير البرمجيات فيتشاركون بشكل مكثّف في مشاريع البرمجيات وغيرها من مجالات الحاسب.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.