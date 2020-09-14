إيقاف بطاقة الوقود لكل سيارة تخالف "الدور" في اللاذقية

أكد محافظ اللاذقية "إبراهيم خضر السالم" على عدم السماح لأي آلية بالدخول إلى محطات الوقود بشكل مخالف، مشدداً على تطبيق القانون على أي كان سواء لجهة عامة أم لأفراد.



وخلال جولته على عدد من محطات الوقود، لحظ السالم بعض التجاوزات بدخول بعض أصحاب السيارات عكس اتجاه الدور أو تجاوز الدور على المحطة، موعزاً إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بعدم السماح بمثل هذا الأمر وإيقاف بطاقة الوقود المخصصة لكل آلية مخالفة فوراً.



وأشار السالم إلى تنفيذ القانون على الجميع، مؤكداً على مديري التموين ومحروقات متابعة عمل المحطات حتى انحسار الازدحام