إيقاف أستاذين جامعيين عن التدريس لـ3 أشهر بتهمة الرشوة

كشف رئيس جامعة طرطوس عصام الدالي عن إيقاف أستاذين جامعيين في كلية الهندسة التقنية عن العمل لمدة 3 أشهر، كما تم منعهما من التصحيح ووضع الأسئلة خلال الدورة التكميلية، مؤكداً إحالة أحدهما إلى «مجلس تأديب».



وبيّن الدالي أن هذا الأمر تم بناء على شكاوى الطلاب وشكاوى من الاتحاد الوطني لطلبة سورية، ليصار إلى تشكيل لجنة برئاسة عميدة الكلية لمتابعة الأوراق الامتحانية التي خلصت إلى ثبوت عدم الدقة في وضع النتائج وظلم بحق الطلاب وعدم نزاهة في التصحيح، مشيراً إلى أن الشبهات جاءت بعد متابعة وتكرار الشكاوى، الأمر الذي دفع الجامعة للتدقيق في الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي حالات خلل.



ولفت رئيس الجامعة إلى أنه من ضمن الأوراق الامتحانية، طلاب يستحقون علامات النجاح إلا أنهم لم يحصلوا عليها وطلاب نجحوا وهم غير مستحقي النجاح، كما أن كثيراً من الأوراق مشابهة لهذا الأمر، ما تطلب إعطاء الحق لأصحابه، ووجود حزم وصرامة في هذا الموضوع نظرا لحساسيته الكبيرة.



وكشف رئيس جامعة طرطوس عن تدقيق متخذ من رئاسة الجامعة ولجان مشكلة لرصد واقع النتائج الامتحانية في مختلف كليات الجامعة، لمنع حدوث أي ظلم بحق الطلاب وإعطاء الحقوق لأصحابها فيما يخص وضع الامتحانات والأوراق والدفاتر الامتحانية لتلافي حدوث أي تجاوزات أو تلاعب يسيء لسمعة الجامعة.



ولفت الدالي إلى أن هناك تركيزاً كبيراً على وضع نسب النجاح المتدنية الموضوعة من بعض الأساتذة، وذلك بهدف النظر في منطقية وضعها، ومدى تطابق الأوراق الامتحانية مع مستوى الطالب خلال الامتحان، الأمر الذي تطلب متابعة دورية وتقييماً كاملاً لنسب النجاح واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المقصرين بحق الطلاب.



وقال الدالي إنه سبق أن تم إيقاف أستاذ جامعي عن التدريس وذلك بسبب تكرار نسب النجاح المتدنية جدا، وعدم استجابته للتعليمات الصادرة من رئاسة الجامعة استنادا إلى توجيهات مجلس التعليم العالي، مشيرا إلى المتابعة المستمرة لواقع الامتحانات وتحسين مستوى الجامعة في التصنيف الجامعي، ووضع حد لأي خلل او تلاعب أو تجاوزات تطول العملية الامتحانية وتنعكس سلباً على الطلاب.



مضيفا إن أي نسبة امتحانية تقل عن 20 بالمئة تعرض على مجلس الجامعة لاتخاذ القرار اللازم حولها، مؤكدا أنه لا يحق لأي كلية أن تصدر النتيجة التي تقل عن هذه النسبة من دون عرضها على رئاسة الجامعة، وعلى الأغلب يتم رفع النسبة الامتحانية.



في السياق بيّن الدالي أن الجامعة تضم نحو 30 ألف طالب وطالبة موزعين على 12 كلية بمختلف التخصصات الجامعية، مشيرا إلى وجود 200 عضو هيئة تدريسية، إضافة إلى 500 طالب دراسات عليا و13 طالب دكتوراه.



وأكد رئيس جامعة طرطوس وجود معاناة كبيرة في نقص السيولة المالية، مشيراً إلى وجود مناشدات كبيرة من الطلاب بزيادة عدد كراسي طب الأسنان في الجامعة، خاصة أن 4 طلاب على كرسي واحد، علماً أن جامعة طرطوس تشهد قلة نادرة جداً في عدد الكراسي مقارنة مع الجامعات الحكومية والخاصة، ولاسيما أن جامعة دمشق تضم 500 كرسي، وجامعة تشرين تمتلك 300 كرسي، الأمر الذي يتطلب زيادة عدد الكراسي مبدئيا بمعدل 50 كرسياً، ومتابعة توفير المبالغ المالية اللازمة للارتقاء بوضع الجامعة.



الوطن