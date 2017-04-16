إيقاع 10 من إرهابيي “النصرة” بين قتيل ومصاب وتدمير أحد مقراتهم في درعا البلد

سقط أكثر من 10 قتلى ومصابين من تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التابعة له خلال عمليات الجيش العربي السوري على تجمعاتهم وتحصيناتهم في منطقة درعا البلد.



وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش نفذت رمايات نارية على تحصينات ونقاط تحصن إرهابيي جبهة النصرة “جنوب حي المنشية ومحيط بناء كتاكيت ودوار المصري وطريق السد وشمال بناء سجاد صيدا في منطقة درعا البلد”.



وبين المصدر أن الرمايات أسفرت عن “مقتل وإصابة أكثر من 10 إرهابيين وتدمير أحد مقراتهم وسيارة ومدفع هاون ومربض مدفع”.



ودمرت وحدات من الجيش أمس الأول دشم رشاشات وعربات مزودة برشاشات متنوعة لتنظيم جبهة النصرة وقضت على عدد من إرهابييه في درعا البلد وبلدة النعيمة.



وتنتشر في منطقة درعا البلد وريف المحافظة مجموعات إرهابية ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة ويعتدون بشكل متكرر على الأهالي في الأحياء والمناطق السكنية بالقذائف المتنوعة التي يذهب ضحيتها العشرات معظمهم من النساء والأطفال.

سانا