إيقاع عشرات الإرهابيين بين قتيل ومصاب في دير الزور وريفي السويداء وحمص

أكد مصدر عسكري سقوط 30 إرهابيا بين قتيل ومصاب في صفوف إرهابيي تنظيم داعش في بلدة القصر بريف السويداء الشمالي الشرقي.



وأفاد المصدر بأن وحدة من الجيش “قصفت بالمدفعية تجمعات ومحاور تحرك تنظيم “داعش” وتحصيناته في قرية القصر ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 30 إرهابيا وتدمير مقر قيادة و6 سيارات وراجمتي صواريخ ومستودع ذخيرة بداخله 70 صاروخا”.



وتعمل وحدات الجيش العاملة في ريف السويداء بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية على إحباط محاولات إرهابيي “داعش” التسلل إلى التجمعات السكانية المنتشرة على أطراف بادية السويداء وتدمير مقراتهم وتجمعاتهم ومنع تهريب الأسلحة والنفط المسروق من الآبار السورية.



- وأوقعت وحدات من الجيش العربي السوري خسائر بالأفراد والعتاد الثقيل في صفوف تنظيم داعش الإرهابي المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في دير الزور.



وأفاد مصدر عسكري بأن حامية مطار دير الزور نفذت خلال الساعات الماضية عملية نوعية على تجمعات وتحركات لإرهابيي تنظيم داعش شرق المطار ما أسفر عن “مقتل 9 إرهابيين وتدمير قاذف مضاد للدروع ومدفع هاون وسيارة مزودة برشاش ثقيل”.



وأشار المصدر إلى أن وحدة من الجيش بعد رصد ومتابعة “أسقطت طائرة مسيرة مفخخة لتنظيم داعش الإرهابي ودمرتها في منطقة تل بروك” شمال غرب مدينة دير الزور.



وتأكد وفقا للمصدر العسكري “مقتل 3 إرهابيين من تنظيم داعش وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم وذلك في ضربات نفذتها مدفعية الجيش العربي السوري على بؤر انتشار في حي الرصافة”.



ودمرت وحدات من الجيش أمس عربة مفخخة وتحصينات ونقاطا محصنة لإرهابيي “داعش” وأسقطت طائرة مسيرة محملة بمواد شديدة الانفجار في تل بروك وجبلي الثردة والبو عمر والمريعية والبغيلية والحسينية والجفرة وحويجة صقر والحصان وحي الرشدية.



- كما نفذت وحدة من الجيش صباح اليوم ضربات مركزة على تجمعات وتحركات لتنظيم داعش المدرج على لائحة الارهاب الدولية في ريف حمص الجنوبي الشرقي.



وأكد مصدر عسكري أن الضربات أسفرت عن “مقتل وإصابة أعداد كبيرة من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير 3 دبابات ومقر كانت مجموعة من التنظيم تتحصن فيه في محيط مدينة القريتين”.



وقضت وحدات من الجيش امس على عدد من إرهابيي “داعش” و دمرت 10 عربات مزودة برشاشات ثقيلة فى شمال الكتيبة المهجورة وبئر الفواعرة وجحار في غرب تدمر بريف حمص الشرقي.

سانا