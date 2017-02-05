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إيقاع عدد من من القتلى في صفوف «داعش» جنوب مدينة دير الزور

نفذت وحدة من الجيش العربي السوري ضربة مركزة على تحرك لتنظيم “داعش” خلال عملياتها المتواصلة لاجتثاث إرهابييه من دير الزور.

وفي دير الزور دمرت وحدة من الجيش  بصاروخ موجه آلية مزودة برشاش ثقيل لإرهابيي “داعش” وأوقعت عددا من القتلى بين صفوفهم قرب منطقة المكبات جنوب مدينة دير الزور.

ودمرت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة امس تجمعات واليات مزودة برشاشات ثقيلة لتنظيم /داعش/ الارهابي في محيط مدينة دير الزور.

سانا

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